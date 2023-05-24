А ще з'явилася інформація про попередні замовлення файтинга.

Анонс Mortal Kombat 1 викликав величезний ажіотаж, хоча NetherRealm Studios показала лише кінематографічний трейлер. Однак довго чекати прем'єри геймплея не доведеться. Розробники оголосили дату показу ігрового процесу. А разом з цим з'явилася інформація про попередні замовлення свіжого файтинга.

Mortal Kombat 1 стане одним з проєктів, який продемонструють на Summer Game Fest 8 червня. Про це організатори шоу розповіли на офіційному акаунті в Twitter. Геймплей зі сцени представить Ед Бун — голова розробки гри, директор NetherRealm Studios та ідейний натхненник всієї серії. Ймовірно, він також розповість про основні зміни та особливості в Mortal Kombat 1.

Разом з цим з'явилася інформація про попередні замовлення файтинга на PlayStation. Видання The Gamer відзначило, що в PS Store в категорії "скоро у продажу" MK1 посіла перше місце, якщо відсортувати пропозиції за кількістю попередніх замовлень. Гра обігнала навіть Diablo IV і Final Fantasy XVI.

Відео дня

Ми провели аналогічне дослідження і виявили, що в українському сегменті PlayStation Store Mortal Kombat 1 знаходиться на другій позиції. Перше місце все ж зайняла очікувана екшен-RPG Diablo IV.

Mortal Kombat 1 — основні подробиці

Файтинг стане м'яким перезапуском серії з новою часовою лінією, в якій світ створив бог вогню Лю Кан. Розробники пообіцяли реалізувати кінематографічний сюжет і показати знайомих персонажів з несподіваних сторін.

У грі буде багато різних режимів і оновлена бойова система. З'явиться також механіка камео-героїв, які стануть помічниками в боях.

Mortal Kombat 1 вийде 19 вересня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S та Nintendo Switch. Покупці преміального видання отримають доступ до проєкту на п'ять днів раніше.

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