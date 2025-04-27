Новий DOOM стане найдовшою і наймасштабнішою грою серії.

У пеклі стало тісно, і Дум Слеєр знову йде на війну. Геймдиректор DOOM: The Dark Ages Хьюго Мартін розповів нові деталі про проєкт.

Гра буде величезною: 22 рівні брутального м'ясного шутера, купа нової зброї на кшталт Shield Saw і Reaver Chainshot, масивної залізної ланцюгової булави. На проходження піде приблизно 20 годин.

Одне з головних нововведень - Космічне Царство, новий лавкрафтівський вимір із монументальною архітектурою та унікальними супротивниками. На гравців чекає битва з Космічним Бароном, важковаговиком, який атакує зблизька і дистанційно псионними залпами, а також з Космічним Какодемоном, гібридом Пекла і Космосу, озброєним щитами і щупальцями.

Відео дня

Бій вимагатиме класичного агресивного стилю: ворушись або помри. І ворушитися буде де - з новим рушієм idTech 8 картинка буде виносити мозок: динамічне освітлення на рейтрейсінгу, гігантські простори, море ворогів і все це в 60 FPS навіть на звичайній PS5.

Реліз DOOM: The Dark Ages заплановано на 15 травня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series. Крім того, проєкт з першого дня буде в Xbox Game Pass.

Раніше Г'юго Мартін заявив, що DOOM: The Dark Ages - це найкращий Doom в історії. Але, звісно, за підсумком все вирішать гравці, підсумував Г'юго Мартін.

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