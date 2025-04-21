Реліз заплановано на 15 травня.

Bethesda представила другий трейлер DOOM: The Dark Ages у рамках WrestleMania 41.

У ролику показують як сюжетні катсцени, так і повноцінний геймплей. Представлені антагоністи, які прагнуть знищити Землю, а також союзники Палача Рока, які знову відправляють його на захист людства.

Ігровий процес охоплює як класичний арсенал вогнепальної зброї, так і два нові елементи: можливість керувати гігантським бойовим хутром і використовувати дракона як їздову тварину. Ці засоби дадуть змогу різноманітніше взаємодіяти з супротивниками і брати участь у масштабних боях.

Відео дня

Реліз DOOM: The Dark Ages заплановано на 15 травня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series. Крім того, проєкт з першого дня буде доступний в Xbox Game Pass.

Раніше ми розповідали, що Xbox зробив геймпад у стилістиці DOOM: The Dark Ages, його помітили у Філа Спенсера.

Крім того, нещодавно креативний директор DOOM: The Dark Ages заявив, що в грі не буде мультиплеєра, а розробники зосередилися на сюжеті.

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