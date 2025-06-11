Геймдиректор шутера Splitgate 2 вибачився за кепку з відсиланням до MAGA на Summer Game Fest

Ян Прю заявляє, що це не політичне висловлювання.

На Summer Game Fest глава 1047 Games Ян Прю представив шутер Splitgate 2 і викликав шквал критики через свій зовнішній вигляд. Він вийшов на сцену в кепці з написом "Make FPS Great Again", явне відсилання до слогану Дональда Трампа. Це спровокувало обговорення, в яких швидко загубилася сама гра.

Після презентації Прю спочатку відмовився вибачатися, заявивши, що посил був суто ігровим: вони втомилися від одноманітних шутерів на кшталт Call of Duty і хотіли наголосити, що жанр потребує оновлення. За його словами, жодної політики в цьому не було, а саму фразу слід сприймати буквально як заклик поліпшити стан мультиплеєрних FPS.

Спільнота Splitgate розкололася, обговорення кепки перейшло на Reddit та інші майданчики. На тлі тривалої критики Прю випустив відеозвернення, в якому вибачився за свою "помилку в судженні".

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Він визнав, що розраховував на резонанс, але не очікував настільки гострої реакції. За його словами, це мав бути просто яскравий виступ, щоб виділитися на тлі десятків інших анонсів.

Прю підкреслює, що його наміри були пов'язані тільки з індустрією. він вважає, що жанр мультиплеєрних шутерів застряг на місці, і Splitgate 2 повинен щось у ньому змінити. На запитання про свої політичні погляди він так і не відповів.

Раніше ми розповідали, що актори Expedition 33 приїхали на Summer Game Fest у костюмах із гри та відповіли на запитання. Дженніфер Інгліш розповіла, як актори переживали реліз проєкту.

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