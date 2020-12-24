Безкоштовна роздача Inside закінчиться в Epic Games Store 25 грудня о 18:00 за київським часом.

Компанія Epic Games продовжує щоденну безкоштовну роздачу ігор. Сьогодні, 24 грудня, геймери можуть забрати незвичайний платформер Inside. Ця інді-гра в 2016 році отримала чимало нагород, включаючи статуетки The Game Awards та BAFTA.

Трейлер Inside

Детальніше про гру Inside

Inside – це інді-гра з загадковим сюжетом, яка поєднує в собі жанри платформера і головоломки. Тут, як і в гучному Limbo, попередньому проекті студії, головним героєм виступає маленький хлопчик. У нього немає ні імені, ні зброї. Так що протягом всієї гри потрібно уникати різних небезпек і не давати ворогам себе зловити або вбити.

Сюжет розповідає про світ, де над людьми ставляться моторошні експерименти, перетворюючи їх на безвольних рабів. Гравцеві доведеться досліджувати світ і дізнатися, які секрети він зберігає.

Inside вийшла у 2016 році, зібравши захоплені відгуки критиків і безліч нагород. Користувачі в мережі досі будують теорії, намагаючись інтерпретувати фінал гри.

Нагадаємо, що Epic Games запустила масштабну роздачу ігор ще 17 грудня. За цей час користувачі отримали наступні інтерактивні проекти:

Cities Skylines;

Oddworld: New 'n' Tasty;

The Long Dark;

Defense Grid;

Alien: Isolation;

Metro 2033 Redux;

Tropico 5.

Акція триватиме до 31 грудня. Яка саме гра потрапить в роздачу користувачі будуть дізнаватися кожен день о 18:00. А на те, щоб забрати її собі в колекцію відводиться 24 години.

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Автор: Сергій Коршунов