Один користувач може отримати відразу дві копії горору для Steam.

Напередодні виходу сиквела компанія Bandai Namco віддає гравцям безкоштовно першу частину горору Little Nightmares. Геймери можуть отримати відразу два ключі для Steam-версії гри на сайті видавця.

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Щоб забрати гру, потрібно зареєструватися на офіційному сайті Bandai Namco і покласти стандартну версію Little Nightmares в кошик. Таким чином на один аккаунт можна отримати безкоштовно два ключі. Їх можна активувати в цифровому магазині Steam.

Як довго триватиме роздача – видавець не повідомляє.

Відомо також, що до 31 січня передплатники сервісу Live Gold на консолях Xbox можуть отримати Little Nightmares безкоштовно.

Нагадуємо, що сиквел горору вийде 11 лютого на PS4, Xbox One, Nintendo Switch та ПК.

Детальніше про Little Nightmares

Little Nightmares – це платформер з елементами квесту і горору. Гра розповідає про дівчинку на ім'я шоста, яка виявляється на загадковому підводному кораблі. Судно кишить дивними істотами, монстрами і різними пастками. Щоб покинути корабель, головній героїні потрібно дістатися до верхніх палуб. Гра вийшла в 2017 році, отримавши переважно позитивні відгуки від гравців і критиків.

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Автор: Сергій Коршунов