Оновлену версію шутера віддають в GOG.

На майданчику цифрової дистрибуції комп'ютерних ігор GOG геймерам віддають безкоштовно український шутер Metro: Last Light Redux. Роздача закінчиться 1 січня.

Трейлер Metro: Last Light Redux

Подробиці Metro: Last Light

Metro: Last Light – це сиквел відомого шутера Metro 2033 від української студії 4A Games. Гра продовжує історію Артема, одного з жителів московського метрополітену, де сховалися люди, рятуючись від наслідків ядерної війни. Сценаристом другої частини виступив Дмитро Глуховський, автор однойменного роману, за мотивами якого створювалася Metro 2033.

Оновлена версія гри з підзаголовком Redux вийшла у 2014 році на ПК, PlayStation 4 та Xbox One.

Metro: Last Light – одна з небагатьох комп'ютерних ігор, яка отримала повну локалізацію українською мовою.

Раніше в цифровому магазині Epic Games Store проходила роздача оновленої першої частини гри Metro 2033. Ті, хто не встиг її отримати безкоштовно можуть забрати в GOG за знижкою у 80%.

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Автор: Сергій Коршунов