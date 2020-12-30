Забрати оновлену Metro: Last Light можна буде до 1 січня / фото 4A Games
На майданчику цифрової дистрибуції комп'ютерних ігор GOG геймерам віддають безкоштовно український шутер Metro: Last Light Redux. Роздача закінчиться 1 січня.
Трейлер Metro: Last Light Redux
Подробиці Metro: Last Light
- Metro: Last Light – це сиквел відомого шутера Metro 2033 від української студії 4A Games. Гра продовжує історію Артема, одного з жителів московського метрополітену, де сховалися люди, рятуючись від наслідків ядерної війни. Сценаристом другої частини виступив Дмитро Глуховський, автор однойменного роману, за мотивами якого створювалася Metro 2033.
- Оновлена версія гри з підзаголовком Redux вийшла у 2014 році на ПК, PlayStation 4 та Xbox One.
- Metro: Last Light – одна з небагатьох комп'ютерних ігор, яка отримала повну локалізацію українською мовою.
Раніше в цифровому магазині Epic Games Store проходила роздача оновленої першої частини гри Metro 2033. Ті, хто не встиг її отримати безкоштовно можуть забрати в GOG за знижкою у 80%.