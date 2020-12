Самурайський екшн від студії Sucker Punch зумів обійти скандальну The Last of Us Part II.

Сьогодні на сайті The Game Awards завершилося голосування в номінації Player's Voice. У цій категорії геймери обирали найкращу гру 2020 року. Нею став екшн про самураїв – Ghost of Tsushima.

Голосування проходило в три етапи. На останньому в номінації залишилося всього п'ять кандидатів:

The Last of Us Part II;

Ghost of Tsushima;

Hades;

Doom Eternal;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales;

При цьому лідером глядацьких симпатій залишалася The Last of Us Part II. Але, мабуть, не всі гравці були згодні з таким становищем. До закінчення третього етапу голосування сторінка сайту The Game Awards була зламана і у Ghost of Tsushima виявилося 100% голосів.

Адміністрація сайту заборонила проходити авторизацію і незабаром відновила роботу порталу. Але після цього The Last of Us Part II опустилася на другу сходинку, а лідером з 47% голосів стала Ghost of Tsushima.

Цікаво, що у фінальній п'ятірці опинилися одразу три ексклюзиви PlayStation – Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II та Spider-Man: Miles Morales. У сумі вони зібрали 82% усіх голосів користувачів.

Про The Game Awards 2020

Повноцінна церемонія The Game Awards 2020 пройде в ніч з 10 на 11 грудня. На ній назвуть "Гру року" на думку журі та оголосять переможців в інших категоріях. Організатор премії Джефф Кілі вже показав шорт-лист номінантів.

Також на заході з'являться різні зірки кіно, серед яких Галь Гадот ("Чудо-жінка"), Брі Ларсон ("Капітан Марвел") і Том Холланд ("Людина-павук: Повернення додому").

На сцені виступить Едді Веддер – вокаліст гурту Pearl Jam.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов