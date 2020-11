Представлені головні номінанти ігрової премії The Game Awards 2020

The Last of Us Part II представлена одразу в дев'яти номінаціях.

Представлено шорт-лист головних претендентів на ігрову премію The Game Awards 2020. Найбільше номінацій, дев'ять, отримала гра для PS4 – The Last of Us Part II. За екшеном від студії Naughty Dog йде Hades, що отримала 8 номінацій. Закриває трійку лідерів ще один ексклюзив PlayStation – Ghost of Tsushima, у якого 7 номінацій. Організатор The Game Awards Джефф Кілі оголосив, що користувачі можуть проголосувати за улюблені ігри на сайті премії. Переможців оголосять у прямому ефірі на церемонії, яка відбудеться 10 грудня. УНІАН обрав найголовніші номінації. Найкраща гра року DOOM Eternal;

Final Fantasy VII Remake;

Ghost of Tsushima;

Hades;

Animal Crossing: New Horizons;

The Last of Us: Part II Найкраща режисура Final Fantasy VII Remake;

Ghost of Tsushima;

Hades;

Half-Life: Alyx;

The Last of Us Part II; Найкраще оповідання 13 Sentinels: Aegis Rim;

Final Fantasy VII Remake;

Ghost of Tsushima;

Hades;

The Last of Us Part II; Найкращий арт-дизайн та анімації Final Fantasy VII Remake;

Ghost of Tsushima;

Hades;

Ori and the Will of the Wisps;

The Last of Us Part II; Найкращий саундтрек DOOM Eternal – композитор Мік Гордон;

Final Fantasy VII Remake – композитори Нобуо Уємацу, Масасі Хамаузу, Міцуто Сузукі;

Hades – композитор Даррен Корб;

Ori and the Will of the Wisps – композитор Гарет Кокер;

The Last of Us Part II – композитор Густаво Сантаолалья; Найкращий аудіодизайн DOOM Eternal;

Half-Life: Alyx;

Ghost of Tsushima;

Resident Evil 3;

The Last of Us Part II; Найкраща акторська гра Ешлі Джонсон – Еллі з The Last Of Us: Part II;

Лора Бейлі – Еббі з The Last Of Us: Part II;

Дайсуке Цудзі – Джін з Ghost of Tsushima;

Наджі Джетер – Майлз Моралес з Spider-man Miles Morales;

Логан Каннінгем – Аїд, Посейдон та Ахілл з Hades; Найкраща VR/AR гра Dreams;

Half-Life: Alyx;

Marvel’s Iron Man VR;

Star Wars: Squadrons;

The Walking Dead: Saints & Sinners; Найкраща мобільна гра Among Us;

Call of Duty Mobile;

Genshin Impact;

Legends of Runeterra;

Pokémon Café Mix; Найкраща інді-гра Carrion;

Fall Guys: Ultimate Knockout;

Hades;

Spelunky 2;

Spiritfarer; Найкраща кіберспортивна гра Call of Duty: Modern Warfare;

Counter-Strike: Global Offensive;

Fortnite;

League of Legends;

Valorant; Інновації в доступності (з функціями для людей з обмеженими можливостями) Assassin's Creed Valhalla;

Grounded;

Hyperdot;

The Last of Us Part II;

Watch Dogs Legion; Цікаво, що Half-Life: Alyx не потрапив в шорт-лист "Найкращої гри року". За словами редактора IGN Раяна МакКаффрі, це сталося тому, що мало видань зіграло в цю гру. "Нехай буде відомо, що IGN включив Half-Life: Alyx у свою номінацію на GOTY. Це абсурд, що в гру зіграло недостатньо видань, щоб її додали до списоку. Особисто для мене Alyx найкраща гра цього року", – написав редактора IGN. Довгоочікуваний екшн Cyberpunk 2077 від польської студії CD Projekt RED й зовсім не потрапив до жодної номінації. Але лише тому, що вихід гри перенесли на 10 грудня. У цей день вже будуть оголошені переможці The Game Awards 2020. Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram Автор: Сергій Коршунов