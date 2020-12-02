Том Холланд, відомий за роллю Людини-павука відвідає церемонію нагородження за головні досягнення ігрової індустрії The Game Awards 2020. Захід пройде в Голлівуді 10 грудня.
Актор стане запрошеним гостем і представить одну з номінацій, повідомив в Твіттері організатор премії The Game Awards Джефф Кілі.
Холланд вже неодноразово зізнавався в любові до відеоігор. Заключну частину серії пригодницьких екшенів Uncharted 4: A Thief's End він назвав своєю улюбленою грою. Пізніше саме він зіграв головного героя в екранізації цієї франшизи.
Шанувальники очікують, що на церемонії The Game Awards 2020 Холланд з'явиться не випадково, і крім номінації він може представити дебютний трейлер стрічки за мотивами Uncharted.
Онлайн-трансляцію можна буде подивитися на сайті премії.
Про фільм Uncharted
- Фільм знятий за мотивами однойменної серії ігор, але на відміну від оригіналу більше розповідає про юність мисливця за скарбами Нейтана Дрейка.
- Разом з Холландом в картині знявся Марк Волберг – він виконав роль Віктора Саллівана, незмінного наставника головного героя.
- В акторському складі також значиться Антоніо Бандерас, проте його роль творці не розкривають, попри те, що зйомки стрічки вже закінчені.
- Через локдаун, пов'язаний з пандемією COVID-19, прем'єру екранізації було вирішено перенести на 8 жовтня 2021 року.