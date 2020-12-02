Зірка "Людини-павука" та екранізації гри Uncharted представить одну з номінацій.

Том Холланд, відомий за роллю Людини-павука відвідає церемонію нагородження за головні досягнення ігрової індустрії The Game Awards 2020. Захід пройде в Голлівуді 10 грудня.

Актор стане запрошеним гостем і представить одну з номінацій, повідомив в Твіттері організатор премії The Game Awards Джефф Кілі.

Холланд вже неодноразово зізнавався в любові до відеоігор. Заключну частину серії пригодницьких екшенів Uncharted 4: A Thief's End він назвав своєю улюбленою грою. Пізніше саме він зіграв головного героя в екранізації цієї франшизи.

Шанувальники очікують, що на церемонії The Game Awards 2020 Холланд з'явиться не випадково, і крім номінації він може представити дебютний трейлер стрічки за мотивами Uncharted.

Онлайн-трансляцію можна буде подивитися на сайті премії.

Про фільм Uncharted

Фільм знятий за мотивами однойменної серії ігор, але на відміну від оригіналу більше розповідає про юність мисливця за скарбами Нейтана Дрейка.

Разом з Холландом в картині знявся Марк Волберг – він виконав роль Віктора Саллівана, незмінного наставника головного героя.

В акторському складі також значиться Антоніо Бандерас, проте його роль творці не розкривають, попри те, що зйомки стрічки вже закінчені.

Через локдаун, пов'язаний з пандемією COVID-19, прем'єру екранізації було вирішено перенести на 8 жовтня 2021 року.

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Автор: Сергій Коршунов