Том Холланд в образі головного героя фільму Uncharted / фото instagram.com/tomholland2013

Том Холланд, відомий за роллю Людини-павука відвідає церемонію нагородження за головні досягнення ігрової індустрії The Game Awards 2020. Захід пройде в Голлівуді 10 грудня.

Актор стане запрошеним гостем і представить одну з номінацій, повідомив в Твіттері організатор премії The Game Awards Джефф Кілі.

Церемонія відбудеться 10 грудня / скріншот

Холланд вже неодноразово зізнавався в любові до відеоігор. Заключну частину серії пригодницьких екшенів Uncharted 4: A Thief's End він назвав своєю улюбленою грою. Пізніше саме він зіграв головного героя в екранізації цієї франшизи.

Шанувальники очікують, що на церемонії The Game Awards 2020 Холланд з'явиться не випадково, і крім номінації він може представити дебютний трейлер стрічки за мотивами Uncharted.

Онлайн-трансляцію можна буде подивитися на сайті премії.

Про фільм Uncharted

  • Фільм знятий за мотивами однойменної серії ігор, але на відміну від оригіналу більше розповідає про юність мисливця за скарбами Нейтана Дрейка.
  • Разом з Холландом в картині знявся Марк Волберг – він виконав роль Віктора Саллівана, незмінного наставника головного героя.
  • В акторському складі також значиться Антоніо Бандерас, проте його роль творці не розкривають, попри те, що зйомки стрічки вже закінчені.
  • Через локдаун, пов'язаний з пандемією COVID-19, прем'єру екранізації було вирішено перенести на 8 жовтня 2021 року.

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Автор: Сергій Коршунов