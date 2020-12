Захід пройде 10 грудня в онлайн-форматі.

На церемонії нагородження за головні досягнення ігрової індустрії, The Game Awards, виступить вокаліст знаменитого гранж-гурту Pearl Jam, Едді Веддер. Захід відбудеться 10 грудня і пройде в онлайн-форматі.

Про це у Твіттері повідомив організатор премії The Game Awards 2020, Джефф Кілі.

"Для нас велика честь вітати Едді Веддера з Pearl Jam на шоу цього року", – написав Кілі.

Сам захід буде проходити в Голлівуді. Але його можна буде подивитися на безкоштовній онлайн-трансляції.

Про гурт Pearl Jam

Pearl Jam поряд з Alice in Chains, Soundgarden та Nirvana вважається одним з ключових гуртів музичного руху гранж.

Свій дебютний альбом під назвою Ten музиканти записали в 1991 році. За весь час існування колектив випустив 10 студійних альбомів, безліч збірок і синглів.

Всього ж група продала понад 60 мільйонів копій своїх альбомів.

У 2017 році Pearl Jam включили до Залу слави рок-н-ролу.

Раніше організатори The Game Awards 2020 представили шорт-лист головних претендентів премії. Трійку лідерів за кількістю номінацій очолила The Last of Us Part II – гра представлена в 9-ти категоріях. На другому місці Hades, що отримала 8 номінацій. На третьому місці опинився самурайський екшн Ghost of Tsushima, у якого 7 номінацій. Переможців оголосять 10 грудня.

Автор: Сергій Коршунов