Alan Wake 2 ніколи не вийде в Steam, - глава Epic Games Тім Суїні

Один із фанатів безпосередньо написав директору.

Steam уже багато років залишається головною платформою для ПК-геймерів завдяки зручності та великій бібліотеці ігор. Однак Alan Wake 2, одна з найпомітніших ігор 2023 року, була випущена виключно в Epic Games Store.

Один із фанатів безпосередньо звернувся до глави Epic Games Тіма Суїні, щоб дізнатися про подальшу долю гри. На запитання користувача про можливий реліз у Steam у майбутньому він відповів коротко: "Вона не вийде на Steam."

- "Я дуже хочу купити Alan Wake 2. Але я не є прихильником магазину Epic Games, тому краще почекаю, поки вона вийде в Steam. Чи станеться це в найближчі рік-два?". - "Вона не вийде в Steam".

Таке рішення пов'язане з тим, що Epic Games фінансувала розробку Alan Wake 2. Логіка компанії зрозуміла: випуск гри на конкуруючій платформі суперечив би її стратегії.

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Раніше ми розповідали, що Epic Games розширює свою програму безкоштовної роздачі ігор, тепер компанія влаштовуватиме роздачі ще й на смартфонах. Тім Суїні розкритикував політику Apple з податками на публікацію своїх застосунків в App Store.

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