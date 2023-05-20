Для комфортної гри досить відеокарти GTX 1080 ti.

Після анонсу Mortal Kombat 1 і публікації перших деталей, які ми зібрали в окремому матеріалі, розробники розкрили системні вимоги. Вони виявилися дуже демократичними за сучасними мірками.

Як зазначено на сторінці в Steam, для запуску гри з мінімальними налаштуваннями достатньо мати систему з Intel Core i5-6600 і GTX 980 на борту або еквівалентними комплектуючими. А в рекомендованих параметрах вказано Intel Core i5-8400 і GTX 1080 Ті. При цьому оперативної пам'яті не знадобиться більше 8 Гбайт.

Мінімальні вимоги

ОС: Windows 10 (64 біт);

процесор: Intel Core i5-6600 (3,3 ГГц), AMD Ryzen 3 3100 (3,6 ГГц) або Ryzen 5 2600 (3,4 ГГц);

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 980, AMD Radeon RX 470 або Intel Arc A750;

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 100 Гбайт.

Рекомендовані вимоги

ОС: Windows 10, 11 (64 біт);

процесор: Intel Core i5-8400 (2,8 ГГц) або AMD Ryzen 5 3600X (3,8 ГГц);

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, AMD Radeon RX 5700 XT або Intel Arc A770;

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 100 Гбайт.

Mortal Kombat 1 — основні подробиці

Файтинг стане м'яким перезапуском серії з новою часовою лінією, в якій світ створив бог вогню Лю Кан. Розробники пообіцяли реалізувати кінематографічний сюжет і показати знайомих персонажів з несподіваних сторін.

У грі буде багато різних режимів і оновлена бойова система. З'явиться також механіка камео-героїв, які стануть помічниками в боях.

Mortal Kombat 1 вийде 19 вересня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S та Nintendo Switch. Покупці преміального видання отримають доступ до проєкту на п'ять днів раніше.

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