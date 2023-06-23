За словами компанії, її частка на ринку в 2021 році становила 21%.

Почався судовий розгляд між Microsoft і Федеральною торговою комісією США, яка заблокувала придбання Activision Blizzard. В ході розгляду справи почали з'являтися різноманітні подробиці. Одна з них стосується конкуренції на консольному ринку. Microsoft вважає, що програла "війну" Sony і Nintendo.

Згідно із законодавством США, судові докази повинні знаходитися у відкритому доступі. На один з документів, який надала корпорація, звернув увагу редактор The Verge Том Уоррен. У ньому Microsoft офіційно заявила, що "Xbox програла консольні війни" Sony і Nintendo.

Згідно із заявою американської компанії, вона займає третє місце на ринку. У 2021 році продажі Xbox Series становили 16% від загальної кількості. А частка Xbox в консольному середовищі досягла лише 21%. Показники Sony і Nintendo не розкриваються, але Microsoft дала зрозуміти, що конкуренти її випереджають.

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Придбання Activision Blizzard: остання інформація

Нагадаємо, Microsoft продовжує боротися за право завершити угоду з покупкою Activision Blizzard за майже $70 мільярдів.

Корпорація отримала схвалення у регуляторів безлічі країн. Сюди відносяться Євросоюз, Китай, Бразилія і Україна.

Угоду заблокували у Великобританії і США. А ще побоювання висловив регулятор Нової Зеландії.

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