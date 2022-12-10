Гра натхненна тематикою чаклунства.

Анонс Hades II став однією з головних несподіванок на The Game Awards 2022. В рамках заходу студія Supergiant Games показала перший трейлер з геймплейними кадрами, а потім розробники опублікували на сайті основні подробиці гри.

Головною героїнею сиквела стане Меліноя. Вона згадується в орфічних гімнах, як хтонічна німфа або богиня місяця. Однак розробники адаптували образ з міфів під Hades II. У грі Меліноя — це дочка Аїда і сестра Загрея, головного героя першої частини.

Дівчина описується як "безсмертна відьма і чаклунка з потужними магічними здібностями". Згідно з грецькою міфологією, головна героїня пов'язана з Персефоною і Гекатою, богинею чар, привидів, кордонів Підземного царства і всього таємничого. Розробники вирішили відобразити це і в грі.

У першому трейлері показано бій Меліної з босом. Останній — це втілення Гекати. Богиня стала однією з центральних особистостей в Hades 2 і джерелом натхнення для Supergiant Games. А тематика чаклунства і загадковості лежить в основі сюжету і атмосфери сиквела.

Меліною в грі озвучила Джуді Еліс Лі, а Гекату — Амелія Тайлер. Їхні голоси можна почути в першому трейлері. У Hades II також з'являться Морос, дух близької загибелі, Аполлон, бог світла, і Немезида, володарка помсти. Ще одним з персонажів стане "бліда тінь" Дора, яка може виявитися Пандорою.

Роль головного лиходія в сиквелі, незважаючи на бій Меліної з Гекатою, відведена титану Кроносу. Володар часу, батько Зевса, Посейдона і Аїда втік зі свого ув'язнення і збирається розв'язати війну проти божественного пантеону. Головна героїня повинна перемогти антагоніста за допомогою "всієї могутності Олімпу".

Інші подробиці Hades II

Supergiant пообіцяла реалізувати "більший і глибший світ" порівняно з першою частиною. Користувачі зможуть вийти за рамки Підземного царства.

Сюжет розвивається, як в Hades. Після кожного успіху або невдачі користувачам буде порційно видаватися історія.

Для розуміння сиквела не обов'язково проходити першу частину, проте гри все ж тісно пов'язані.

Користувачів чекають нові локації, випробування і можливості для прокачування. Світ буде, як і раніше, генеруватися випадковим чином під час кожного забігу.

Hades II відсилає до часів зародження чаклунства в міфах, тому його застосування Меліноєю подано особливим способом.

Розробка сиквела почалася в квітні 2021 року, над проектом працюють 20 осіб.

Гра спочатку вийде в ранньому доступі Steam і Epic Games Store, дата поки не повідомляється.

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