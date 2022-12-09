Шоу видалося насиченим, хоч і було коротшим, ніж в минулі роки.

Ведучий та організатор церемонії нагородження The Game Awards 2022 Джефф Кейлі не брехав про сюрпризи. Їх було дійсно багато. Про частину з них, наприклад, Death Stranding 2, доповнення до Horizon Forbidden West, анонс Judas ми писали в окремих матеріалах. А зараз вирішили зібрати список інших цікавих проектів, які представили на TGA 2022.

Diablo 4

Blizzard порадувала видовищним кінематографічним трейлером, де армія людей бореться з полчищем демонів. У ролику оголосили дату релізу — 6 червня 2023 року.

Valiant Hearts: Coming Home

Продовження дивовижної Valiant Hearts: The Great War про Першу світову війну. На заході показали перший тизер, над сиквелом працюють ті ж люди, що створювали оригінал. Проект вийде тільки на мобільних пристроях.

Hellboy Web Of Wyrd

Гра про Хеллбоя стала одним з несподіваних анонсів. Це буде пригодницький екшен з елементами "рогалика" і мультиплікаційною графікою.

Street Fighter 6

Показали новий трейлер і назвали дату релізу — 2 червня 2023 року. Наступне літо виявиться спекотним.

Hades 2

Supergiant Games вперше вирішила випустити сиквел своєї гри. Але воно і не дивно — Hades була справжнім шедевром. І судячи з геймплею, сиквел може виявитися ще кращим.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Новий сатиричний трейлер, в якому на цей раз показали Бетмена. А ще Rocksteady Studios оголосила дату запуску — 26 травня 2023 року.

Bayonetta Origins

Приквел серії від Nintendo і Platinum Games. Це буде ізометричний пригодницький бойовик, а не слешер.

Star Wars Jedi: Survivor

Як і було обіцяно, показали дебютний геймплей, який виглядає дуже добре. Гра вийде 17 березня 2023 року.

Immortals of Aveum

Сюжетний магічний шутер від Ascendant Studios і Electronic Arts.

Tekken 8

Ще один файтинг заглянув на церемонію нагородження. У свіжому трейлері показали геймплей і окремі частини сюжету.

Baldur's Gate 3

У новому трейлері оголосили, що гра покине ранній доступ Steam в серпні 2023 року.

Transformers: Reactivate

Багатокористувацький бойовик у всесвіті "Трансформерів" від студії Splash Damage. Реліз на ПК і консолях, дата поки невідома.

Remnant II

Кооперативний екшен від Gunfire Games отримає сиквел з різноманітними нововведеннями.

Banishers: Ghosts of New Eden

Свіжа екшен-RPG від Dontnod, творців Life is Strange, Vampyr та інших проектів.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Вперше показали геймплей з соковитими і брутальними битвами. Гра вийде в 2023 році.

Crash Team Rumble

Багатокористувацький проект про Креша і решту банди. Реліз на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S в 2023-му.

Final Fantasy XVI

Епічний трейлер з точною датою релізу. Нова номерна частина франшизи з'явиться на PlayStation 5 22 червня 2023 року.

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