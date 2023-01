ШІ чудово передав грубу зовнішність Джоела.

Користувачі продовжують вивчати Midjourney. Раніше вони створили за допомогою ШІ-алгоритмів сервісу реалістичні версії персонажів Dota 2 і Overwatch. А зараз ентузіасти зробили зворотний експеримент і перетворили Джоела з Еллі з The Last of Us в героїв аніме.

На зображеннях нижче демонструється, як могла б виглядати потенційна адаптація культової гри Naughty Dog в мультиплікаційному форматі. Образ Джоела має певні подібності з оригіналом. Сюди відносяться грубі форми обличчя, жорстокий погляд і вічна печаль, яка відбилася на обличчі. Штучний інтелект відмінно згенерував бороду, волосся, зморшки й інші деталі зовнішності героя.

А ось Еллі виглядає інакше. Вона відчувається більш маленькою і беззахисною, хоча в грі дівчинка могла постояти за себе. Зате в образі зчитується дитяча наївність в поєднанні з важким тягарем єдиної людини з імунітетом до вірусу.

Ремейк The Last of Us — основні подробиці

Игру полностью переработали с учетом современных технологий и возможностей PS5. В проекте реализовали анимации, физику, искусственный интеллект и опции доступности на уровне второй части.

Обновленная TLoU поддерживает особенности DualSense и трехмерное звучание.

Основной геймплей и сюжет остались без изменений, однако с игрой будет поставляться улучшенное дополнение Left Behind. А вот мультиплеер из проекта вырезали.

The Last of Us Part I вышла 2 сентября 2022 года на PlayStation 5, а позже появится на ПК. Игра получила от критиков 89 баллов, а вот пользователи поставили только 5,5.

