Для цього використовувалася нейромережа Midjourney.

Midjourney — це нейромережа, яка створює малюнки на основі текстових запитів. Гравці почали активно застосовувати її для створення альтернативних версій тих чи інших персонажів. Раніше за допомогою ШІ користувачі представили більш реалістичні версії чемпіонів DOTA 2. А зараз аналогічну роботу виконали з героями Overwatch.

Персонажів з шутера Blizzard Entertainment змінив відвідувач форуму Reddit під псевдонімом pooppooppoopie. На зображеннях всі бійці відчуваються більш приземленими.

Наприклад, Трейсер обзавелася серйозними рисами обличчя, а її волосся стало ще більш скуйовдженим. Те ж саме стосується Кулака Смерті. Він неабияк постарів і почав нагадувати якогось пустельного воїна з важким минулим.

Нагадаємо, для використання Midjourney потрібно оформити підписку. Однак є і безкоштовна версія з обмеженими можливостями.

Які концепти створювали гравці

На початку липня автор під псевдонімом TeaserPlay покадрово повторив трейлер Call of Duty 2.

Раніше все той же блогер пофантазував щодо того, як могла б виглядати Assassin's Creed в японському антуражі на сучасному рушії. А ще він поділився своїм баченням ремейка Grand Theft Auto III.

Ентузіаст Enfant Terrible використав UE5, щоб створити локації з потенційної Bloodborne 2.

А художник заставок і дизайнер рівнів з Києва під псевдонімом Egor реалізував на Unreal Engine 5 Село новачків — культову локацію зі S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.

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