Вони також показали епічні колекційні видання.

Відомості від редактора Bloomberg і довіреного інсайдера Джейсона Шрайєра підтвердилися. God of War Ragnarök дійсно вийде в листопаді поточного року. Sony і Santa Monica Studio опублікували новий кінематографічний трейлер гри, розкрили дату релізу і показали колекційні видання.

У свіжому ролику демонструється, як Кратос і Атрей б'ються з ворогами в засніженій гірській місцевості. Головного героя скидають у прірву, де він опиняється в оточенні драугрів. А через кілька секунд на екрані з'являється більш серйозний ворог — величезний вовк. Можливо, це Фенрір, син Локі і Ангрбоди. Останню показували в дебютному трейлері екшену.

Під кінець відео Santa Monica Studio розкрила точну дату виходу God of War Ragnarök, чим безмірно обрадувала всіх фанатів. Гра надійде в продаж 9 листопада 2022 року на PS4 і PS5.

В окремому ролику розробники продемонстрували склад двох колекційних видань. Перше називається Collector's Edition і включає копію М'єльніра, стілбук, гральні кістки гномів і дві 5-сантиметрові фігурки близнюків-ванів з дерева. А в другому, Jötnar Edition, окрім всіх перерахованих вище предметів, знаходяться, набір гральних кубиків Брока, комплект значків, легендарне кільце Драупнір і тканинна карта дев'яти світів скандинавської міфології. Колекційні видання також містять код активації God of War Ragnarök для PS4 і PS5, цифровий саундтрек і бонусні ігрові предмети.

Що стосується стандартного видання, то воно ділиться на версії для PlayStation 4 і PlayStation 5. За останню доведеться доплатити $10. Є також Deluxe Edition з косметичними предметами, артбуком і саундтреком. Воно включає God of War Ragnarök для двох консолей. Попередні замовлення гри відкриються 15 липня.

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його подорослішав син Атрей повинні запобігти Рагнарок — Загибель богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.

У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

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