Проект надійде в продаж цієї осені.

Редактор Bloomberg і надійний Інсайдер Джейсон Шрайер поділився хорошими новинами про God of War Ragnarök. Гру не перенесуть — вона вийде в 2022 році, і репортер навіть знає точний місяць.

У своїй свіжій замітці журналіст розповів, що поспілкувався з двома джерелами, які добре знайомі з процесом розробки God of War Ragnarök. За їх словами, очікуваний блокбастер надійде в продаж на PS4 і PS5 в листопаді поточного року.

Нагадаємо, раніше в Мережі почали ширитися чутки про перенесення проекту. Першим приводом для цього стала зміна дати релізу в базі даних PlayStation Store. Раніше там стояло 30 вересня, а потім з'явилася стандартна заглушка — 31 грудня.

Другий привід очікувати "переїзду" God of War Ragnarök підкинуло видання GameReactor. Портал поспілкувався з якимись "європейськими джерелами", які розповіли про зміщення дати релізу гри на більш пізній термін.

Після публікації матеріалу Джейсон Шрайер заявив, що нічого не чув про перенесення від своїх джерел. А тепер він опублікував більш докладний звіт щодо ситуації навколо Ragnarök. Як заявив репортер в матеріалі, офіційну дату релізу екшену повинні оголосити в цьому місяці.

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.

У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

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