Раніше офіційно гри було не купити.

Класичні хорори Dino Crisis і Dino Crisis 2, раніше доступні на ПК тільки у вигляді старих фізичних релізів, тепер офіційно вийшли в цифровому форматі в GOG.

Capcom оновила ігри, забезпечивши підтримку сучасних ПК і додавши кілька поліпшень. Тепер вони включають нові параметри рендерингу, оновлений DirectX-рендерер, підтримку сучасних геймпадів, стабільну роботу відеороликів, хмарні збереження і виправлення багів.

Перша частина Dino Crisis отримала збільшену роздільну здатність рендерингу аж до 4K і 32-бітну глибину кольору.

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У Dino Crisis 2 поліпшили рендеринг предметів і опрацювання туману, а також додали режими Easy, Dino Colosseum і Dino Duel.

Обидві гри стали частиною GOG Preservation Program, ініціативи, запущеної в листопаді минулого року для збереження класичних ігор у робочому стані на сучасних ПК.

Раніше ми розповідали, що редактор The Verge Том Воррен підтвердив, що ремейк TES IV: Oblivion вийде на початку літа цього року. Цей рік стане неймовірним для Microsoft, вважає журналіст.

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