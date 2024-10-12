Компанія відреагувала на оновлення ліцензійної політики Valve у Steam.

GOG, цифровий магазин ігор від CD Projekt, вирішив нагадати користувачам про свою політику надання офлайн-установників.

Кілька днів тому Valve додала повідомлення для користувачів Steam, що купівля цифрових товарів на її платформі не дає права володіння грою. Хоча таке попередження існувало й раніше, тепер воно з'являється безпосередньо під час купівлі в Steam. Зміну пов'язують із судовим положенням AB 2426, яке ухвалили в Каліфорнії. На такий крок владу підштовхнуло рішення Ubisoft видалити гру The Crew прямо з акаунтів користувачів після закриття серверів проєкту у квітні цього року.

У відповідь на це GOG опублікувала в соціальних мережах пост, у якому в жартівливій формі запитала в аудиторії, чи не варто їм також розмістити власний банер із попередженням. "У зв'язку з тим, що банери з попередженнями тепер у моді, ми думаємо над тим, щоб зробити власний. Що думаєте з цього приводу?" - йдеться в повідомленні компанії.

Відео дня

Таким чином, GOG вирішила нагадати клієнтам про свою політику. Згідно з правилами магазину, користувачі, які купили продукт, отримують у розпорядження офлайн-інсталятор без DRM-захисту і можуть розпоряджатися ним на свій розсуд.

Повідомлення від GOG було позитивно сприйнято в мережі. Компанія відома тим, що продає ігри без антипіратського захисту, що відрізняє її від інших платформ.

Раніше сервіс заявив про наміри поширювати фанатські глобальні моди до ігор. Так у магазині вже з'явилася сторінка масштабної модифікації для Fallout 4 - Fallout: London.

Вас також можуть зацікавити новини: