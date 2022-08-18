Rockstar Games збирається підтримувати проект випуском доповнень.

Grand Theft Auto VI ще не вийшла, але вже оповита численними чутками. Нещодавно інсайдери поділилися черговою порцією інформації. За їхніми даними, гру будуть підтримувати за допомогою випуску доповнень. Rockstar повернеться до фінансової моделі, яка добре працювала з усіма частинами серії аж до GTA V.

Відомості про добавки для Grand Theft Auto VI з'явилися на GTA Forum. Один з користувачів написав, що Rockstar Games планує випускати доповнення для майбутнього проекту. Але так як цей інформатор невідомий, відвідувачі ресурсу звернулися до перевіреного інсайдеру Tez2.

Він опосередковано підтвердив слова невідомого користувача. Як заявив Tez2, Rockstar повернеться до фінансової моделі, яка добре працювала до успіху GTA Online, тобто до випуску доповнень.

Нагадаємо, фанати неодноразово просили Rockstar випустити доповнення до GTA V. Однак студія лише створювала оновлення для багатокористувацького режиму.

Grand Theft Auto 6 — подробиці про гру

За словами Стівена Тотіло з порталу Axios, Rockstar хотіла додати в проект чотирьох головних героїв і три великих міста. Але потім масштаби екшену урізали.

Шрайєр стверджує, що GTA 6 все одно буде масштабною грою з купою будівель, які вдасться відвідати.

Джерела редактора Bloomberg сумніваються у виході гри до березня 2024 року, як стверджували різні інсайдери. Grand Theft Auto 6 в тій чи іншій формі створюють з 2014-го, але в багатьох аспектах команда відстає від графіка. Тому до релізу пройде ще як мінімум два роки.

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