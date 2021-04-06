Захід проведуть з 12 по 15 червня.

Організатори популярної ігрової виставки E3, компанія ESA, оголосила дату проведення заходу. Івент пройде з 12 по 15 червня в онлайн-форматі.

Про це організатори повідомили на своєму сайті.

"Більше двох десятиліть E3 був головним майданчиком для демонстрації найкращого, що може запропонувати індустрія відеоігор. Цього року ми перетворюємо E3 у більш інклюзивний захід, але як і раніше будемо прагнути зацікавити фанатів важливими відкриттями", – заявив генеральний директор ESA Стенлі П'єр-Луї.

Цього року на E3 будуть представлені наступні видавці та платформотримачі:

Nintendo;

Xbox;

Take-Two Interactive;

Ubisoft;

Capcom;

Koch Media;

Konami;

Warner Bros.

Своєю чергою журналісти видання GamesIndustry підкреслили, що Sony, а також компанії EA, Activision Blizzard, Sega, Bandai Namco та Square Enix все ще не підтвердили свою участь у E3 2021, та скоріш за все пропустять виставку.

Подивитися онлайн-трансляцію заходу зможуть всі бажаючі.

Нагадаємо, що минулого року E3 скасували через пандемію коронавірусу. Тоді організатори обіцяли, що у 2021 році виставка точно відбудеться. У наступному, 2022 році, компанія ESA має намір провести E3 в традиційному офлайн-форматі.

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Автор: Сергій Коршунов