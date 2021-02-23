Розробка гри сповільнилася через пандемію COVID-19.

Реліз гоночного симулятора Gran Turismo 7 для PlayStation 5 перенесли на 2022 рік через труднощі розробки, пов'язані з пандемією COVID-19.

Як заявив голова Sony Interactive Entertainment Джим Райан, в період пандемії деякі важливі аспекти виробництва ігор сповільнилися.

"На розробку Gran Turismo 7 вплинули виробничі проблеми, пов'язані з COVID-19, і тому його реліз перемістився з 2021 на 2022 рік", – заявив Райан.

Більше подробиць про гру компанія повідомить пізніше. Водночас реліз ще одного ексклюзиву, Horizon Forbidden West, пройде за планом. Гра вийде на PS4 та PS5 у другій половині цього року.

Трейлер Gran Turismo 7

Нагадаємо, що нова номерна частина легендарної гоночної серії Gran Turismo вийде тільки на PlayStation 5. У грі будуть використовуватися можливості консолі нового покоління:

Реалістичні відображення завдяки застосуванню технології трасування променів;

Покращена вібрація і адаптивні тригери контролера геймпада DualSense, щоб руками відчути кожен сантиметр траси;

3D-звук та швидкі завантаження завдяки накопичувачу SSD.

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Автор: Сергій Коршунов