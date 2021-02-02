Понад 150 співробітників переведуть в інші підрозділи компанії.

Google закриває власні студії з розробки відеоігор для стрімінгової платформи хмарного геймінгу Stadia. Всі команди будуть розформовані. Однак сам проект Stadia продовжить роботу.

Про це компанія повідомила у своєму блозі.

"Створення найкращих в своєму класі ігор з нуля вимагає багатьох років і значних інвестицій, а вартість зростає в геометричній прогресії. Беручи до уваги нашу спрямованість на використання перевірених технологій Stadia, ми вирішили, що не будемо більше інвестувати в надання ексклюзивного контенту від нашої внутрішньої команди розробників", – заявили в Google.

У компанії запевнили, що геймери зможуть й надалі користуватися Stadia та Stadia Pro, оскільки на платформу будуть продовжувати виходити нові ігри. Але робити їх будуть вже сторонні розробники.

Внутрішні ігрові студії Google в Лос-Анджелесі та Монреалі, в яких налічується понад 150 співробітників, будуть розформовані, а працівників переведуть в інші підрозділи компанії.

Нагадаємо, що монреальську студію Typhoon компанія Google придбала лише у грудні 2019 року. Торік розробники встигли випустити пригодницьку гру Journey to the Savage Planet.

Що таке Google Stadia

Stadia – це хмарний стрімінговий сервіс, який дозволяє грати в сучасні ігри навіть на слабких комп'ютерах.

Обмежений старт проекту відбувся в листопаді 2019 року в 14 країнах.

Наприкінці минулого року сервіс почав працювати в іще восьми державах: Австрії, Чехії, Угорщині, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині та Швейцарії.

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Автор: Сергій Коршунов