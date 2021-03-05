Рольовий екшен посів третє місце в світі серед мобільних ігор з найвищим доходом.

Китайський умовно-безкоштовний рольовий екшен Genshin Impact за п'ять місяців з моменту виходу заробив $874 мільйони.

Таким чином тайтл студії miHoYo посів третє місце в світі серед мобільних ігор з найвищим доходом, повідомляє аналітична компанія Sensor Tower. На другому місці опинився PUBG Mobile, а на першому – Honor of Kings.

Найприбутковішим ринком для Genshin Impact як і раніше залишається Китай, де грі вдалося заробити $253 млн – 29% від усього доходу. На другому місці Японія ($237 млн), а на третьому – США ($162 млн).

Близько 60% від загального виторгу – $521 млн грі принесли користувачі iPhone. А власники Android-пристроїв витратили у грі понад $352 млн, що складає близько 40% від загального доходу.

Детальніше про Genshin Impact

Китайська студія miHoYo випустила Genshin Impact 28 вересня на Android та iOS, а також на ПК і PlayStation 4.

Менш ніж за два тижні після релізу мобільна версія гри окупила виробничі витрати і почала приносити прибуток розробникам.

За перший місяць після релізу Genshin Impact приніс творцям $234 мільйони, показавши один з найуспішніших стартів мобільних ігор в історії.

Через два місяці після виходу дохід гри склав $400 млн.

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Автор: Сергій Коршунов