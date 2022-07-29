Максимальний онлайн в проекті досяг майже 150 тисяч чоловік.

Під час анонсу MultiVersus викликала скепсис у багатьох гравців. Її відразу охрестили невиразним клоном Super Smash Bros. Ultimate. Однак недавній відкритий бета-тест проекту, який перетік в реліз, довів, що він цікавий аудиторії. Гра відзначилася вражаючими показниками онлайну в Steam.

На піку в MultiVersus розважалися 145 436 осіб. Це дозволило проекту обійти за онлайном таких мастодонтів, як Apex Legends і GTA V. Попереду залишилися тільки Lost Ark, Dota 2 і CS:GO, які на регулярній основі займають перші позиції.

На момент написання новини в MultiVersus грають понад 115 тисяч осіб. Тобто інтерес до проекту не згасає, що натякає на світле майбутнє. MMORPG New World на стадії тестування показувала схожу статистику, а на релізі її онлайн збільшився в кілька разів. Можливо, чергову новинку чекає схожий успіх.

MultiVersus — основні подробиці

Це файтинг з елементами платформера від студії Player First Games і видавництва Warner Bros. Games.

У грі користувачі вибирають одного з доступних персонажів і борються проти інших людей. Бійцями виступають герої з всесвітів, права на які належать Warner Bros. Список включає Бетмена, кота Тома, Шеггі і так далі.

В проекті реалізовано декілька режимів, наприклад, є дуелі і парні битви.

MultiVersus вийшла 19 липня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. Спочатку розробники запустили бета-тест, але гра добре себе показала, тому Player First оголосила про реліз.

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