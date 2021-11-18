Це буде файтинг в дусі Super Smash Bros. Ultimate.

Warner Bros. Games і Player First Games анонсували умовно-безкоштовну гру Multiversus. Це файтинг в дусі популярного ексклюзиву Nintendo Switch Super Smash Bros. Ultimate. Він вийде в 2022 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

У проекті реалізовані битви "1 на 1" і "2 на 2". Будуть як звичайні бійки, так і змагальний режим. Поки що відомо про тринадцять бійців з різних всесвітів Warner Bros., які з'являться в Multiversus на старті. Ось їх перелік:

Арья Старк;

Бетмен;

Багз Банні;

Фін;

Гарнет;

Харлі Квінн;

Джейк;

Рейндог;

Шеггі;

Стівен;

Супермен;

Том і Джеррі;

Чудо-жінка.

Дебютний трейлер Multiversus

Що ще відомо про Multiversus

Зовнішній вигляд бійців можна буде налаштовувати за допомогою косметичних предметів. Напевно на них доведеться витрачати реальні гроші, на що натякає умовно-безкоштовна модель поширення гри.

Нових героїв будуть додавати в кожному сезоні. Яких саме, поки невідомо.

До релізу Player First Games планує провести кілька тестувань Multiversus. Записатися на них можна за посиланням.

Автор: Назар Степорук