Warner Bros. анонсувала безкоштовну гру Multiversus / фото GamingBolt
Warner Bros. Games і Player First Games анонсували умовно-безкоштовну гру Multiversus. Це файтинг в дусі популярного ексклюзиву Nintendo Switch Super Smash Bros. Ultimate. Він вийде в 2022 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.
Список бійців / фото Warner Bros.
У проекті реалізовані битви "1 на 1" і "2 на 2". Будуть як звичайні бійки, так і змагальний режим. Поки що відомо про тринадцять бійців з різних всесвітів Warner Bros., які з'являться в Multiversus на старті. Ось їх перелік:
- Арья Старк;
- Бетмен;
- Багз Банні;
- Фін;
- Гарнет;
- Харлі Квінн;
- Джейк;
- Рейндог;
- Шеггі;
- Стівен;
- Супермен;
- Том і Джеррі;
- Чудо-жінка.
Дебютний трейлер Multiversus
Що ще відомо про Multiversus
- Зовнішній вигляд бійців можна буде налаштовувати за допомогою косметичних предметів. Напевно на них доведеться витрачати реальні гроші, на що натякає умовно-безкоштовна модель поширення гри.
- Нових героїв будуть додавати в кожному сезоні. Яких саме, поки невідомо.
- До релізу Player First Games планує провести кілька тестувань Multiversus. Записатися на них можна за посиланням.