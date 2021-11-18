Warner Bros. анонсувала безкоштовну гру Multiversus / фото GamingBolt

Warner Bros. Games і Player First Games анонсували умовно-безкоштовну гру Multiversus. Це файтинг в дусі популярного ексклюзиву Nintendo Switch Super Smash Bros. Ultimate. Він вийде в 2022 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

Список бійців / фото Warner Bros.

У проекті реалізовані битви "1 на 1" і "2 на 2". Будуть як звичайні бійки, так і змагальний режим. Поки що відомо про тринадцять бійців з різних всесвітів Warner Bros., які з'являться в Multiversus на старті. Ось їх перелік:

  • Арья Старк;
  • Бетмен;
  • Багз Банні;
  • Фін;
  • Гарнет;
  • Харлі Квінн;
  • Джейк;
  • Рейндог;
  • Шеггі;
  • Стівен;
  • Супермен;
  • Том і Джеррі;
  • Чудо-жінка.

Дебютний трейлер Multiversus

Що ще відомо про Multiversus

  • Зовнішній вигляд бійців можна буде налаштовувати за допомогою косметичних предметів. Напевно на них доведеться витрачати реальні гроші, на що натякає умовно-безкоштовна модель поширення гри.
  • Нових героїв будуть додавати в кожному сезоні. Яких саме, поки невідомо.
  • До релізу Player First Games планує провести кілька тестувань Multiversus. Записатися на них можна за посиланням.

Автор: Назар Степорук