Це буде ізометричний бойовик з тактичними елементами.

В рамках шоу Summer Game Fest студія Tindalos Interactive і видавництво Focus Entertainment анонсували нову гру у всесвіті "Чужих" — ізометричний бойовик з вкрапленнями тактики Aliens: Dark Descent. Розробники показали кінематографічний трейлер, кілька геймплейних кадрів і поділилися подробицями.

Користувачам належить очолити команду колоніальних морпіхів, які повинні розібратися з навалою ксеноморфів на Місяці Літа. Деталі сюжету поки не розголошуються, але відомо, що гравці зустрінуться не тільки з чужими. Вони також зіткнуться з найманцями корпорації "Вейланд-Ютані" і якоюсь секретною загрозою, якій відведена важлива роль в історії.

Бійцям із загону можна віддавати накази в боях. Кожен солдат має дерево прокачування з вибором спеціалізації і здібностей. Доступні зброя, обладунки та пасивні бонуси теж залежать від розвитку. Користувачі вільні створити унікальну команду, скомбінувавши різних персонажів.

Інші подробиці Aliens: Dark Descent

Битви розгортаються на великих рівнях. На локаціях можна відкривати короткі шляхи, облаштовувати безпечні зони і встановлювати датчики руху. Все це допоможе перемагати.

Розробники пообіцяли реалізувати багато видів ворогів. Наприклад, серед ксеноморфів з'являться преторіанці і королева.

Противники будуть адаптувати свою тактику нападу під дії гравця.

У солдатів є показник психічного розуму, за яким потрібно стежити. Ментальний зрив в битві може легко привести до втрат.

Aliens: Dark Descent вийде в 2023 році на ПК, Xbox One, Xbox Series X, Series S, PS5 і PS5.

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