Всі бажаючі можуть випробувати космічний симулятор до 26 лютого.

У космічному симуляторі Star Citizen стартував новий безкоштовний період. Випробувати гру, яка вже майже 9 років знаходиться у розробці, можна до 26 лютого.

Про це розробники повідомили в Твіттері.

На час акції геймерам буде доступна альфа-версія 3.12 гри Star Citizen, а також 6 космічних кораблів, і два режими: Arena Commander та Star Marine. У першому будуть повітряні битви, а у другому – шутер від першої особи.

Щоб зіграти в Star Citizen безкоштовно, потрібно зайти на сайт гри.

Детально про Star Citizen

Star Citizen – це космічний симулятор від творця культової серії Wing Commander Кріса Робертса.

Гру почали робити ще в 2012 році. Вартість розробки вже перевищила $315 млн. Більшу частину цих коштів було зібрано за допомогою краудфандингу.

Дії Star Citizen розгортаються у далекому майбутньому. Людство заселило безліч планет в межах галактики, але в міру дослідження нових територій люди зустріли й інші цивілізації. З деякими з них вдалося налагодити торговельні та дипломатичні стосунки, а з іншими довелося воювати. Велика частина людства була зібрана під прапорами Об'єднаної Земної імперії, яка до моменту початку гри стоїть на порозі розпаду на дві частини – з центрами на планетах Земля і Терра.

У сюжетній кампанії під назвою Squadron 42 зіграли такі актори як Марк Хемілл ("Зоряні війни"), Джилліан Андерсон ("Секретні матеріали"), Гері Олдман ("П'ятий елемент"), Марк Стронг ("Kingsman: Секретна служба") і Генрі Кавілл ("Відьмак").

Цікаво, що сам сюжетний режим не був головним завданням розробників. Спочатку вони робили акцент на мультиплеєрі.

Через 9 років розробки ані в Star Citizen, ані в Squadron 42 немає точної дати виходу. Користувачі можуть заплатити $45, щоб отримати стартовий пакет гри – доступ до альфа-білду.

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Автор: Сергій Коршунов