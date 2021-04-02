Пробний період триватиме до 13 квітня на всіх платформах.

Багатокористувацька рольова онлайн-гра The Elder Scrolls Online стала тимчасово безкоштовною на ПК, консолях PlayStation та Xbox, а також у сервісі Google Stadia. Пробний період триватиме майже 2 тижні і закінчиться 13 квітня.

Про це видавець Bethesda повідомив на сайті гри.

Щоб грати безкоштовно на консолях, знадобиться підписка Xbox Live Gold або PlayStation Plus – в залежності від обраної платформи.

Крім того, до 15 квітня в Steam та на консолях The Elder Scrolls Online можна буде придбати за знижкою у 60%.

Трейлер The Elder Scrolls Online

Детальніше про The Elder Scrolls Online

TES Online – це популярна гра в жанрі MMORPG, дії якої розгортаються на вигаданому континенті Тамріель за тисячу років до подій The Elder Scrolls V: Skyrim.

Континент поділено між ворогуючими альянсами. Гравці можуть виступити в одну з фракцій, щоб взяти участь у війні.

Також користувачі можуть виконувати сюжетні квести, завдання гільдії або битися з іншими гравцями.

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Автор: Сергій Коршунов