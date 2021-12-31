Користувачі зможуть зробити свої автомобілі ще більш стильними.

Rockstar Games поки не розкриває всі подробиці версії Grand Theft Auto V для PlayStation 5 і Xbox Series. В останньому трейлері вона показала змінене освітлення, поліпшену дальність промальовування і більш чіткі моделі. А під час анонсу розробники обіцяли реалізувати візуальні оновлення і підтягнути технічну частину, в тому числі продуктивність. Однак в некстген-версії GTA V також повинен з'явитися свіжий контент. Користувачів як мінімум чекають нові варіанти розфарбувань для машин, про що нещодавно дізнався автор YouTube-каналу під псевдонімом MrBossFTW.

Читайте такожГравці в GTA Online зробили феноменально точний трюк, який кидає виклик законам фізикиБлогер покопався в файлах гри і з'ясував, що в Grand Theft Auto V для PS5 і Xbox Series додадуть кольори для автомобілів в стилі "хамелеон". Вони включають багато різних відтінків, які переливаються в залежності від позиції транспорту. Видовище виходить незабутнім — любителі поліпшувати машини повинні залишитися задоволені. MrBossFTW знайшов у файлах проекту 16 нових розфарбувань, але цілком можливо, що на релізі некстген-версії їх виявиться більше.

Детальніше про GTA V

Це кримінальний бойовик від Rockstar Games і Take-Two Interactive. У грі розповідається історія Майкла, Франкліна і Тревора — трьох головних героїв, які вирішили провернути низку злочинів і заробити собі на безтурботне життя. Однак на шляху до мети їм довелося зіткнутися з вельми неприємними сторонами кримінального світу.

Grand Theft Auto V входить в число найпопулярніших ігор за всю історію. Її продажі перевищили 150 мільйонів копій, і це не межа. Проект продовжує користуватися величезним попитом.

Версії GTA V для PlayStation 5 і Xbox Series повинні були вийти в кінці поточного року, але їх перенесли на березень 2022-го.

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