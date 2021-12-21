Фанати GTA Online нерідко роблять видовищні трюки. Наприклад, два тижні тому ентузіаст під псевдонімом Accomplished_Mix_475 виконав божевільні стрибки по електричних вишках на мотоциклі. А нещодавно ще більш феноменальним досягненням відзначилися your_reddit_lawyerII і його товариш. Користувачі зробили трюк, який кидає виклик самим законам фізики.Читайте такожГравець зробив в GTA Online божевільний трюк на мотоциклі зі стрибками по електричних вежах
Каскадерська майстерність ентузіастів демонструється у ролику нижче. На відео показується, як один з гравців з неймовірною точністю управляє літаком. Він відправився у великий док, повернув транспорт боком і акуратно минув всі перешкоди за допомогою заднього ходу. Коли користувач наблизився до отвору в стіні, камера переключилася на іншого гравця. Той стрибнув з великої висоти і влетів у будівлю через згадану діру. При цьому він прослизнув між двома хвостами літака, на якому летів перший ентузіаст.
Розрахунок часу і якість виконання цього трюку вражають уяву. Відвідувачам Reddit робота your_reddit_lawyerII і його товариша теж дуже сподобалася. Вони поставили ролику ентузіастів майже 40 тисяч лайків, що неймовірно багато для форуму.
Коротко про GTA Online
- Це багатокористувацький режим для Grand Theft Auto V. Він являє собою пісочницю з безліччю активностей. Гравці вільні виконувати місії, організовувати пограбування, брати участь в гонках і так далі.
- Саме завдяки GTA Online п'ята частина серії продовжує прекрасно продаватися. У серпні поточного року тираж GTA V перевищив 150 мільйонів копій, і це явно не межа.
- У березні 2022 року вийдуть версії Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X і Series S. Реліз на новому поколінні консолей напевно допоможе підняти статистику продаж.