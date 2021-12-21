Цей політ на літаку вийшов незабутнім.

Фанати GTA Online нерідко роблять видовищні трюки. Наприклад, два тижні тому ентузіаст під псевдонімом Accomplished_Mix_475 виконав божевільні стрибки по електричних вишках на мотоциклі. А нещодавно ще більш феноменальним досягненням відзначилися your_reddit_lawyerII і його товариш. Користувачі зробили трюк, який кидає виклик самим законам фізики.Читайте такожГравець зробив в GTA Online божевільний трюк на мотоциклі зі стрибками по електричних вежах

Каскадерська майстерність ентузіастів демонструється у ролику нижче. На відео показується, як один з гравців з неймовірною точністю управляє літаком. Він відправився у великий док, повернув транспорт боком і акуратно минув всі перешкоди за допомогою заднього ходу. Коли користувач наблизився до отвору в стіні, камера переключилася на іншого гравця. Той стрибнув з великої висоти і влетів у будівлю через згадану діру. При цьому він прослизнув між двома хвостами літака, на якому летів перший ентузіаст.

Розрахунок часу і якість виконання цього трюку вражають уяву. Відвідувачам Reddit робота your_reddit_lawyerII і його товариша теж дуже сподобалася. Вони поставили ролику ентузіастів майже 40 тисяч лайків, що неймовірно багато для форуму.

Коротко про GTA Online

Це багатокористувацький режим для Grand Theft Auto V. Він являє собою пісочницю з безліччю активностей. Гравці вільні виконувати місії, організовувати пограбування, брати участь в гонках і так далі.

Саме завдяки GTA Online п'ята частина серії продовжує прекрасно продаватися. У серпні поточного року тираж GTA V перевищив 150 мільйонів копій, і це явно не межа.

У березні 2022 року вийдуть версії Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X і Series S. Реліз на новому поколінні консолей напевно допоможе підняти статистику продаж.

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