Вони були заховані на нещодавно опублікованому постері.

Нещодавно директор BioWare Гері Маккей опублікував у блозі студії звернення до фанатів. Керівник заявив, що його головна мета — повернути довіру аудиторії до компанії. Він також розповів про вплив пандемії коронавірусу на розробку і коротко торкнувся майбутніх ігор компанії. За словами Маккея, на постері нової Mass Effect, який опублікували ще в листопаді, заховано п'ять секретів. Завдяки їм можна зрозуміти, в якому напрямку буде далі розвиватися серія. Заява керівника підштовхнула фанатів і журналістів активніше досліджувати постер. Спільні зусилля дозволили розкрити всі таємниці.

Читайте такожАнонсовано нову частину легендарної космоопери Mass Effect (відео)Як передає портал The Gamer, перший секрет вийшов найбільш очевидним. Форма кратера і тіло всередині нього повідомляють, що в продовженні Mass Effect повернуться гети. Друга таємниця пов'язана з пошуковою групою, яку очолює азарі. Це, швидше за все, буде Ліара Т'соні, оскільки вона з'явилася в дебютному трейлері гри. На постері також вдалося розгледіти фігуру крогана. Він може виявитися Рексом або Грюнтом — обидва персонажі добре відомі за минулими частинами франшизи.

Інші таємниці Mass Effect

Журналісти розгледіли на постері фігуру у формі N7. Це означає, що згадана ініціатива все ще існує у франшизі. А героєм в костюмі може виявитися новий протагоніст.

Останній секрет був найскладнішим. Користувачі помітили навколо кратера мертві тіла саларіанців і кваріанців. На думку гравців, це натяк на головну злу силу в проекті.

Нагадаємо: нова Mass Effect знаходиться на ранній стадії розробки, і у неї поки немає навіть приблизних термінів релізу.

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