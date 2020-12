Нова гра продовжить події оригінальної трилогії.

На церемонії The Game Awards 2020 було представлено дебютний трейлер нової частини легендарної космоопери Mass Effect.

Трейлер нової частини Mass Effect

Згідно з повідомленням розробників, команда ветеранів BioWare знаходиться на початкових етапах виробництва гри.

У студії підтвердили, що нова частина продовжить події Mass Effect 3. Однак автори не розкрили, який з фіналів третьої частини буде вважатися канонічним.

Детальніше про Mass Effect

Mass Effect – це культова серія рольових ігор від студії BioWare. Дії оригінальної трилогії розгортаються у XXII столітті.

Головним героєм перших трьох частин франшизи був капітан космічного корабля "Нормандія" Шепард. Історія розповідає про боротьбу з древніми іншопланетними машинами, відомими як Женці.

Трилогія отримала визнання у гравців, зібравши безліч нагород.

У 2017 році вийшла четверта частина Mass Effect з підзаголовком Andromeda. Сюжет останньої гри розгортається через 600 років після подій трилогії. Andromeda була прохолодно зустрінута фанатами перших трьох частин.

На The Game Awards 2020 студія BioWare також показала трейлер четвертої частини рольової гри в жанрі фентезі – Dragon Age. Вона продовжить історію Inquisition.

Трейлер нової частини Dragon Age

Нагадаємо, The Game Awards 2020 пройшла в ніч з 10 на 11 грудня. Найкращою грою року була визнана The Last of Us Part II.

Автор: Сергій Коршунов