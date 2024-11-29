Компанія повністю припинила підтримку гри.

У травні цього року CD Projekt RED оголосила, що повністю згорнула розробку Cyberpunk 2077, і зараз жоден розробник не працює над грою. Схоже, компанія дуже серйозно поставилася до цієї заяви.

CD Projekt RED не збирається оновлювати Cyberpunk 2077 навіть під Playstation 5 Pro. На новенькій консолі гра працює в 30 FPS, а також із порізаним трасуванням променів. Крім того, на ПК уже рік доступна експериментальна технологія рейтресингу Path Tracing, яка помітно перетворює гру.

Фанати просять компанію переглянути своє рішення, однак CDPR не збирається змінювати своїх планів:

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"Патч для PS5 Pro і розпродаж у Чорну п'ятницю, щоб я міг купити цю гру втретє" "Будь ласка, перегляньте це рішення. Попит на Pro-патч дуже високий, і він дав би всім привід пройти гру ще раз." "Я візьму копію, коли з'явиться патч для PS5 Pro. А якщо його не буде, то я не гратиму в 2077."

Причина, чому CD Projekt RED не хоче робити патч, зрозуміла - компанія занадто зайнята четвертим "Відьмаком". Раніше ми розповідали, що один із директорів CDPR поділився, скільки приблизно займе розробка нового "Відьмака".

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