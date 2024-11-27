Крім того, на нас чекає ще одне шоу за Cyberpunk 2077 на Netflix.

CD Projekt RED поділилася останніми новинами компанії у свіжому фінансовому звіті.

Головна новина - CD Projekt повідомила, що четверта частина "Відьмака" під кодовою назвою Project Polaris перейшла в активну фазу розробки. Зараз над новим The Witcher працюють 400 розробників.

Також компанія принесла пачку новин про свою іншу не менш значущу RPG - Cyberpunk 2077. CD Projekt RED поділилася, що за останні 3 місяці продала 30 мільйонів копій основної гри, а також 8 мільйонів копій доповнення Phantom Liberty.

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На нас чекає ще один серіал у всесвіті Cyberpunk 2077, створений у співпраці з Netflix. Нагадаємо, що після релізу минулого шоу за мотивами гри, Cyberpunk 2077 оновила рекорд за кількістю гравців.

Ну і зрозуміло, що сиквел Cyberpunk 2077 теж перебуває в розробці. Зараз над ним працюють 64 людини, і, схоже, він перебуває на зовсім ранніх етапах.

Крім The Witcher 4 і сиквела Cyberpunk 2077, компанія також працює над ще двома неанонсованими проєктами. 42 людини задіяні в розробці Project Sirius, що має стати спін-оффом до основної серії про "Відьмака", а також 18 розробників працюють над Project Hadar, абсолютно новою франшизою для CD Projekt RED.

Раніше ми розповідали, що став відомий перший новий персонаж у "Відьмаку 4", якого зіграє актор Джейк Ламперт. Тоді ж ми і припустили, що новий The Witcher переходить в активну стадію розробки.

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