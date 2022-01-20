Вони зуміли розшифрувати письмена, залишені розробниками.

Elden Ring — це новий рольовий екшен від творців Dark Souls і автора "Гри престолів" Джорджа Мартіна. Реліз проекту відбудеться тільки через місяць, але ентузіасти вже розкривають його секрети. Китайські блогери з YouTube-каналу YYSTV розшифрували письмена на карті Elden Ring і дізналися багато цікавої інформації.

Читайте такожВийшов сюжетний трейлер Elden Ring – нового проекту від творців Dark Souls і автора "Гри престолів"Користувачі з'ясували, що замітки написані мовою народу Йі. Членів цієї етнічної групи залишилося близько восьми мільйонів. Вони проживають на території Китаю і В'єтнаму. Блогерам довелося постаратися, щоб знайти знавця мови Йі, яка більше не використовується в повсякденному житті. В результаті ентузіасти відшукали потрібну людину і змогли розшифрувати письмена.

Як виявилося, замітки залишив первісний власник карти. Частина фраз розповідає про конкретні місця в світі Elden Ring, наприклад, замок Штормвейл, який був доступний в рамках технічного тестування. У письменах також багато уваги приділяється морю. Одне з попереджень свідчить, що в північних водних просторах не можна слухати пісню сирен, а інакше необережного подорожнього чекає смерть під хвилями.

Що відомо про Elden Ring

Elden Ring — це найбільша гра FromSoftware. У ній буде безшовний відкритий світ, динамічна система погодних умов і зміна часу доби.

Подорожувати по локаціях гри можна верхи на коні.

Користувачам потрібно створити персонажа і прокачати його під власний стиль бою.

У сутичках можна застосовувати різноманітну зброю, магію та інші навички.

Крім звичайних поєдинків, в грі будуть елементи потайного проходження.

Попередні замовлення проекту вже відкриті. У Steam ціна становить 799 гривень.

Elden Ring вийде 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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