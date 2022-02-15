Ентузіасти заодно продемонстрували свою майстерність у пілотуванні літаків.

День святого Валентина — це міжнародне свято, коли прийнято вітати свою другу половинку. А ось користувач форуму Reddit під псевдонімом Tonan разом з товаришем вирішили висловити любов одразу всій аудиторії GTA Online. Вони реалізували оригінальний і приємний сюрприз на честь нещодавнього свята.

Як показано у ролику нижче, ентузіасти сіли за штурвали двох літаків і піднялися в небо над Лос-Сантосом. Потім користувачі зайняли вихідну позицію і розлетілися в різні боки. Одночасно гравці почали випускати фіолетовий кольоровий дим. Завдяки цьому у Tonan і його товариша вийшло намалювати велике серце над містом в GTA Online.

Шкода тільки, що дим занадто швидко розвіявся. Зате майстерність ентузіастів в управлінні літаками вражає. Вони точно розрахували дистанцію і перетнулися в потрібній точці.

Детальніше про Grand Theft Auto Online

Це багатокористувацький режим для Grand Theft Auto V. Він являє собою пісочницю з безліччю активностей. Гравці вільні виконувати місії, організовувати пограбування, брати участь в гонках і так далі.

Саме завдяки GTA Online п'ята частина серії продовжує прекрасно продаватися. Влітку минулого року тираж GTA V перевищив 150 мільйонів копій, і це явно не межа.

У березні 2022 року вийдуть версії Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X і Series S. Реліз на новому поколінні консолей гарантовано допоможе підняти статистику продажів.

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