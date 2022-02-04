Навколо GTA 6 вирувало багато чуток. Інсайдери неодноразово підтверджували, що Rockstar Games працює над новою частиною і навіть ділилися деталями. Однак офіційна інформація про гру не надходила до сьогоднішнього дня. "Рок-зірки" раптово підтвердили, що Grand Theft Auto 6 знаходиться у виробництві. А ще розробники оголосили дату релізу некстген-версії п'ятої частини.
В свіжій заяві на сайті Rockstar сказано: "Враховуючи безпрецедентне довголіття GTA V, ми знаємо, що багато хто з вас запитували нас про нову частину серії Grand Theft Auto. У кожному новому проекті ми завжди прагнемо значно перевершити те, що було створено раніше, і ми раді підтвердити, що активна розробка наступної частини серії Grand Theft Auto йде повним ходом. Ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися подробицями, як тільки вони будуть готові, тому стежте за новинами".
Читайте такожЗа словами інсайдера, в 2022 році Rockstar анонсує нову гру – можливо, GTA 6Що стосується версії GTA V для PlayStation 5, Xbox Series X і Series S, то вона вийде 15 березня. На консолях поточного покоління гра обзаведеться декількома графічними режимами з підтримкою 4К і кадрової частоти до 60 кадрів/с, а також безліччю поліпшень. До них відносяться підтягнуті текстури, збільшена дальність промальовування, трасування променів і опції HDR. Окремо розробники відзначили, що некстген-версія Grand Theft Auto V задіє всі переваги нових приставок. Вони перерахували більш швидкі завантаження, 3D-звук і тактильну вібрацію на PS5. Користувачам буде доступне разове перенесення прогресу в поліпшену GTA V з PS4 і Xbox One.
Подробиці GTA Online на PS5, Xbox Series X і Series S
- Мультиплеєр Grand Theft Auto V теж отримає ряд нововведень. Одне з них — можливість підключатися до онлайну без необхідності проходити пролог в сюжетній кампанії.
- У GTA Online на PlayStation 5, Xbox Series X і Series S розробники підготували систему кар'єри для нових гравців. Після входу в проект вони зможуть вибрати одну з чотирьох професій, а також отримають значну суму грошей для покупки нерухомості, машин і зброї. Це спростить адаптацію в GTA Online.
- Іншим гравцям дозволять перезапустити своїх персонажів, щоб скористатися перевагами системи кар'єри.
- Розробники додадуть новий автомагазин Hao's Special Works. Сервіс дозволить зробити свої машини "елітними", тобто поліпшити їх характеристики.
- На PS5 GTA Online буде доступна безкоштовно протягом трьох місяців після запуску.