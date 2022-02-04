Нарешті з'явилася перша офіційна інформація про Grand Theft Auto 6.

Навколо GTA 6 вирувало багато чуток. Інсайдери неодноразово підтверджували, що Rockstar Games працює над новою частиною і навіть ділилися деталями. Однак офіційна інформація про гру не надходила до сьогоднішнього дня. "Рок-зірки" раптово підтвердили, що Grand Theft Auto 6 знаходиться у виробництві. А ще розробники оголосили дату релізу некстген-версії п'ятої частини.

В свіжій заяві на сайті Rockstar сказано: "Враховуючи безпрецедентне довголіття GTA V, ми знаємо, що багато хто з вас запитували нас про нову частину серії Grand Theft Auto. У кожному новому проекті ми завжди прагнемо значно перевершити те, що було створено раніше, і ми раді підтвердити, що активна розробка наступної частини серії Grand Theft Auto йде повним ходом. Ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися подробицями, як тільки вони будуть готові, тому стежте за новинами".

Читайте такожЗа словами інсайдера, в 2022 році Rockstar анонсує нову гру – можливо, GTA 6Що стосується версії GTA V для PlayStation 5, Xbox Series X і Series S, то вона вийде 15 березня. На консолях поточного покоління гра обзаведеться декількома графічними режимами з підтримкою 4К і кадрової частоти до 60 кадрів/с, а також безліччю поліпшень. До них відносяться підтягнуті текстури, збільшена дальність промальовування, трасування променів і опції HDR. Окремо розробники відзначили, що некстген-версія Grand Theft Auto V задіє всі переваги нових приставок. Вони перерахували більш швидкі завантаження, 3D-звук і тактильну вібрацію на PS5. Користувачам буде доступне разове перенесення прогресу в поліпшену GTA V з PS4 і Xbox One.

Подробиці GTA Online на PS5, Xbox Series X і Series S

Мультиплеєр Grand Theft Auto V теж отримає ряд нововведень. Одне з них — можливість підключатися до онлайну без необхідності проходити пролог в сюжетній кампанії.

У GTA Online на PlayStation 5, Xbox Series X і Series S розробники підготували систему кар'єри для нових гравців. Після входу в проект вони зможуть вибрати одну з чотирьох професій, а також отримають значну суму грошей для покупки нерухомості, машин і зброї. Це спростить адаптацію в GTA Online.

Іншим гравцям дозволять перезапустити своїх персонажів, щоб скористатися перевагами системи кар'єри.

Розробники додадуть новий автомагазин Hao's Special Works. Сервіс дозволить зробити свої машини "елітними", тобто поліпшити їх характеристики.

На PS5 GTA Online буде доступна безкоштовно протягом трьох місяців після запуску.

Вас також можуть зацікавити новини: