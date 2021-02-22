Любителі легкої наживи змушені знижувати ціни до офіційних.

Величезний попит на PlayStation 5 призвів до того, що в усьому світі консоль нового покоління від Sony опинилася в дефіциті. На ситуацію вплинули не лише геймери, які бажають отримати новинку, але й перекупники. Останні скуповують консолі в офіційних торгових мережах і продають їх з великою націнкою.

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Гравцям складно боротися з перекупниками, оскільки ті набагато швидше скуповують товари з сайтів. Наприклад, в Британії перекупники використовують бот, який здатний оформити замовлення на сайті за 3 секунди. Це в рази швидше, ніж встигає зробити людина. Таким чином за одну поставку консолей в країну британські "ділки" можуть скупити до 2 тисяч пристроїв, а потім виставити їх на eBay або інших сайтах за подвійною вартістю.

Схожа ситуація склалася і в Україні. А ось в Індії геймери знайшли спосіб боротьби з перекупниками. Там продажі PlayStation 5 почалися в лютому 2021 року – на два з половиною місяці пізніше ніж у всьому світі. Тому індійські гравці мали можливість підготуватися до дефіциту. Ще до старту продажів на форумі Reddit користувачі почали закликати не купувати консолі у перекупників, повідомляє видання IGN India.

Після старту продажів на індійській версії платформи онлайн-оголошень OLX очікувано з'явилися перекупники, що пропонували купити з PlayStation 5 за майже подвійною ціною. Геймери почали масово відправляти скарги на подібні оголошення, і їх почали прибирати з сайту.

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Ситуацію навіть прокоментував офіційний офіс Sony в Індії. Компанія заявила про "політику нульової нетерпимості" до перекупників і висловила надію, що офіційні рітейлери будуть дотримуватися всіх правил.

Втім, співробітники IGN India звинуватили і саму Sony в спробі нажитися на великому попиті. За словами журналістів, єдиний спосіб купити PS5 в офлайн-магазинах – це додати до консолі гру або аксесуар.

У цей час перекупники знайшли спосіб відновити свою діяльність. Щоб їх повідомлення не видаляли на OLX та інших майданчиках, вони почали виставляти ціну, близьку до офіційної (50 тисяч рупій). Щоправда, коли покупець звертається до перекупника, той говорить справжню ціну – 80-85 тисяч рупій.

Однак індійські геймери не планують зупинятися, і обіцяють продовжити боротьбу з перекупниками.

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Автор: Сергій Коршунов