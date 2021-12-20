Гуманоїдні вороги в The Elder Scrolls V: Skyrim зазвичай вмирають від одного прицільного залпу з лука в голову. Хедшот завжди повинен наносити критичні пошкодження, що в цілому логічно. Але в знаменитій екшен-RPG від Bethesda Game Studios озвучене правило працює не завжди. Іноді стріла в голові не призводить до смерті, що довів відвідувач форуму Reddit під псевдонімом sad-meal.Читайте такожГравець в Skyrim покатався на драконі, сидячи верхи на коні

У ролику нижче демонструється, як користувач забрався в підземелля до розбійників. Він приховано пересувався і намагався не привертати уваги супротивників. Потім sad-meal помітив ворога, відійшов на безпечну дистанцію і здійснив прицільний залп з лука. Стріла влучила супернику в голову, але він вижив. Більш того, противник з напарником розкрили місце розташування гравця і вбили його. Найдивніше, що анімація смертельного пострілу активувалася, але ворог не отримав пошкоджень і продовжив рухатися зі стрілою в потилиці.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуїну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

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Автор: Назар Степорук