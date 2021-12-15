Коли вивчив весь світ, але хочеться ще більше розваг.

Спільнота The Elder Scrolls V: Skyrim продовжує дивувати таємницями, досягненнями і навіть дивними вчинками. До останніх, наприклад, відноситься політ на драконі, сидячи верхи на коні. Відвідувач форуму Reddit під псевдонімом NotSweetroll довів, що таке цілком можливо.Читайте такожГравець з'ясував моторошну таємницю про расу аргоніан з Skyrim

У ролику нижче демонструється, як ентузіаст верхи на коні забрався на гору, де мешкав дракон. Він заїхав з задньої сторони прихистку, щоб зробити хитрий трюк. Коли NotSweetroll досяг вершини, то зістрибнув вниз на руїни, а потім приземлився прямо на спину дракона. Той відразу ж злетів у повітря і підняв з собою гравця.

Кілька секунд ентузіаст катався на стародавньому ящері разом зі своїм конем. Однак в Skyrim такий трюк не передбачений, так що моделі коня і дракона не стикувалися. А коли гравець впав зі свого "транспорту", то почав плисти по повітрю. Мабуть, NotSweetroll забрався на занадто велику висоту, і це викликало технічний збій.

Коротко про досягнення фанатів Skyrim

Гравець під ніком Mitten Squad закінчив сюжетну кампанію в проекті, застосовуючи лише факели в якості зброї і суп для лікування.

Ентузіаст Harlen_Sinclair прокачався до 241 рівня в стартовій локації Skyrim. Це сильно ускладнило подальше проходження.

Користувач Boom, LLC Robotater завершив проект, граючи на картоплі.

Фанат під псевдонімом TheFogFrog пройшов Skyrim за допомогою одних лише вудок.

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Автор: Назар Степорук