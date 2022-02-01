Від такого видовища в жилах холоне кров.

У Red Dead Redemption 2, як і в більшості інших масштабних ігор, є помилки. І деякі з них досить моторошні, наприклад, кілька тижнів тому користувачі побачили, як кінь головного героя вилазить з-під землі. А нещодавно не менш лякаючим багом поділився відвідувач форуму Reddit під псевдонімом psychorinch. Він прийшов на місце злочину і побачив збій, від якого може трапитися серцевий напад.

Читайте такожГравець показав, можливо, найневдаліше пограбування потяга в історії Red Dead Redemption 2Гравець відправився вночі на ферму Робарда в Саутфілд-Флетс. У цій локації скоїли вбивство, та й в цілому вона виглядає досить моторошно. Тіло жертви знаходиться в хатині, куди і увійшов psychorinch. Однак замість трупа він побачив вбиту жінку, яка стоїть на ліжку з розпростертими в сторони руками. Таке моторошне видовище може налякати будь-якого гравця, адже ніхто не очікує побачити, що мертвий персонаж раптом оживе. За словами psychorinch, у нього ледь не стався серцевий напад.

Баг з жертвою з'явився через проблеми з анімацією. Коли виникає збій в цьому аспекті, NPC можуть ставати в Т-пози. Таке трапляється навіть в нових іграх, наприклад, схожі баги дуже часто спостерігалися в Cyberpunk 2077 на релізі.

Коротко про Red Dead Redemption 2

У грі розповідається історія банди Ван дер Лінде, в яку входить головний герой Артур Морган. Користувачі дізнаються про її злочини і спроби втекти від покарання.

Red Dead Redemption 2 володіє комплексним геймплеєм з купою різноманітних завдань з відмінною режисурою. Гравців чекають погоні на конях, перестрілки, поліпшення власного табору, збір екіпіровки, полювання тощо.

На Metacritic (PS4-версія) RDR 2 отримала 97 балів після 99 рецензій. Користувачі поставили 8,6 бала, проголосувало 17 774 особи.

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