Спосіб появи тварини може дійсно налякати.

В Red Dead Redemption 2, як і в будь-якій масштабній грі з відкритим світом, вистачає незвичайних помилок. Частина з них веселить, а інші можуть налякати. Баг, який виявив відвідувач форуму Reddit під псевдонімом MaoMaoTheCreator, входить в другу категорію. Моторошна помилка здатна змусити гравців цуратися своїх коней в RDR 2.

Читайте такожГравець виявив приголомшливу деталь в RDR 2, яка стосується "коктейля Молотова"На відео нижче показується, як користувач скаче посеред горбистої місцевості з невеликими посадками дерев. Потім MaoMaoTheCreator здійснив швидке переміщення і з'явився біля багаття. Він повернув камеру, що бачити простір позаду себе і виявив моторошну помилку.

Замість стандартної появи на локації, кінь Артура почав вилазити з-під землі. Тварина здійснювала рухи, ніби намагалася вирватися з полону текстур. Вона брикалася в різні боки і поступово з'являлася на поверхні. Видовище трохи нагадує фільми жахів, де показуються живі мерці.

Коротко про Red Dead Redemption 2

У грі розповідається історія банди Ван дер Лінде, в яку входить головний герой Артур Морган. Користувачі дізнаються про її злочини і спроби втекти від покарання.

Red Dead Redemption 2 володіє комплексним геймплеєм з купою різноманітних завдань з відмінною режисурою. Гравців чекають погоні на конях, перестрілки, поліпшення власного табору, збір екіпіровки, полювання тощо.

На Metacritic (PS4-версія) RDR 2 отримала 97 балів після 99 рецензій. Користувачі поставили 8,6 бала, проголосувало 17 667 осіб.

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