Один з міських охоронців правопорядку уявив себе могутнім героєм.

В The Elder Scrolls V: Skyrim часто трапляються якісь курйози. То супутник загубиться, а потім виявиться в несподіваному місці, то неігрові персонажі відзначаться нетиповою поведінкою. Один з дивних вчинків NPC нещодавно зняв на відео відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Phantomgardon. Він продемонстрував, наскільки люто стражники можуть битися з драконом.

У ролику, який опублікований нижче, показана одна із засніжених локацій в Skyrim. Коли Phantomgardon досліджував її, то натрапив на дракона. Гравець відразу побіг до супротивника, щоб убити його. На допомогу користувачеві прийшли міські вартові, які знаходилися неподалік. Один з них раптово вирішив випробувати себе в ролі наїзника. Він виліз на голову дракона і почав наносити удари.

Ця сцена, нібито перенесена в гру з якогось героїчного фільму в жанрі фентезі. Закінчився бій тим, що вартовий-наїзник все-таки убив дракона. Потім він просто спритно зістрибнув з голови противника.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуїну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, будувати власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

Автор: Назар Степорук