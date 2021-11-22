Лідія виявилася зовсім не там, де можна було очікувати.

Часом в іграх трапляються дуже дивні баги — Grand Theft Auto: The Trilogy, де скупчилася ціла колекція помилок, не дасть збрехати. В The Elder Scrolls V: Skyrim вони теж зустрічаються, що нещодавно довів відвідувач форуму Reddit під псевдонімом CitizensofWhiterun. Він втратив супутницю, а коли телепортувався до неї, то опинився у вельми несподіваному місці.

Одним з напарників в знаменитій екшен-RPG Bethesda може стати Лідія. Щоб взяти її в команду, потрібно пройти сюжетний квест "Дракон в небі". CitizensofWhiterun так і зробив, після чого почав бігати разом з дівчиною. Ось тільки штучний інтелект соратників в Skyrim часом кульгає, і вони можуть загубитися. В цьому випадку союзники зазвичай повертаються в ті локації, де раніше мешкали. Однак CitizensofWhiterun зштовхнувся з іншою ситуацією.

Коли користувач помітив, що Лідія десь загубилася, то вирішив телепортуватися до неї. Гравець ввів відповідну консольну команду і опинився в тюремній камері одного з підземель драконів. Дівчина стояла поруч, але як вона опинилася в ув'язненні, залишається загадкою.

Як стався баг

Історія CitizensofWhiterun наштовхує на думку, що NPC в Skyrim можуть самостійно брати участь в пригодах, але правда набагато прозаїчніша.

Швидше за все, коли Лідія загубилася, система спробувала перенести її в потрібну локацію. Але через збій в координатах дівчина опинилася в тюремній камері. А так як решітка була закрита, вона не змогла вибратися і відправитися додому.

Автор: Назар Степорук