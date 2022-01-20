Таке невезіння — це велика рідкість.

В Red Dead Redemption 2 гравці здатні грабувати потяги, однак такі злочини потрібно ретельно планувати. Якщо не підійти до справи відповідально, то можна легко провалитися. Це доводить ролик відвідувача форуму Reddit під псевдонімом javi4881. Він організував, можливо, найневдаліше пограбування поїзда в історії RDR 2.

Читайте такожУ Red Dead Redemption 2 виявили моторошну помилку, яка пов'язана з конемНа відео показується, як гравець скаче посеред рівнинної місцевості. Через кілька секунд на рейках попереду з'являється паровоз. Javi4881 попрямував до нього і зумів успішно залізти на дах одного з вагонів. У цей момент здається, що все йде добре, але потім поїзд в'їхав на міст з горизонтальними балками.

Персонаж гравця вдарився об одну з них, кілька разів перекинувся і злетів з даху. Звалився він прямо в пащу крокодила, який точно зрадів раптовому "обіду". Тварина швидко накинулася на javi4881 і вбила невдачливого користувача.

Коротко про Red Dead Redemption 2

У грі розповідається історія банди Ван дер Лінде, в яку входить головний герой Артур Морган. Користувачі дізнаються про її злочини і спроби втекти від покарання.

Red Dead Redemption 2 володіє комплексним геймплеєм з купою різноманітних завдань з відмінною режисурою. Гравців чекають погоні на конях, перестрілки, поліпшення власного табору, збір екіпіровки, полювання і так далі.

На Metacritic (PS4-версія) RDR 2 отримала 97 балів після 99 рецензій. Користувачі поставили 8,6 бала, проголосувало 17 716 осіб.

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