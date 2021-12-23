Необхідно всього лише направити їх гнів в потрібне русло.

Велетні — одні з найнебезпечніших створінь в The Elder Scrolls V: Skyrim. Вони охороняють спокій своїх мамонтів і швидко реагують на будь-яку загрозу. У боях гіганти застосовують великі дерев'яні кийки, якими можуть відправити гравця в політ над Скайрімом. Але іноді велетні приносять користь, що довів відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Ecstatic-Yam-3931. Завдяки гігантам він зумів легко перемогти в сутичці.Читайте такожГравець довів, що вороги в Skyrim можуть вижити навіть після пострілу з лука в голову

На відео нижче демонструється, як користувач бореться з ворогами. Противники володіли магічними навичками, що ускладнило бійку. Першого суперника Ecstatic-Yam-3931 усунув легко, а ось другий застосував бар'єр і почав поступово відступати. Після цього в битву раптово втрутився велетень. Він прибіг звідкись з-за пагорба і атакував ворога гравця. Гігантові вистачило одного удару, щоб відправити противника з чаклунським бар'єром високо в хмари. Ситуація вийшла цілком в дусі Skyrim, де у відкритому світі часто відбуваються різні забавні моменти.

Коротко про досягнення фанатів Skyrim

Гравець під ніком Mitten Squad закінчив сюжетну кампанію в проекті, застосовуючи лише факели в якості зброї і суп для лікування.

Ентузіаст Harlen_Sinclair прокачався до 241 рівня в стартовій локації Skyrim. Це сильно ускладнило подальше проходження.

Користувач Boom, LLC Robotater завершив проект, граючи на картоплі.

Фанат під псевдонімом TheFogFrog пройшов Skyrim за допомогою одних лише вудок.

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